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§ NG.kz
Известный своими расследованиями российский журналист задержан по подозрению в сбыте наркотиков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35938
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспондент "Медузы" Иван Голунов своей вины не признает и называет происходящее провокацией. Он рассказал в суде об угрозах при подготовке расследования о рынке похоронных услуг. Журналистское сообщество и правозащитники требуют тщательной проверки и открытого расследования этого дела.
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* drakon
Re: Известный своими расследованиями российский журналист...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16484
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, я тоже - думаю, что занимался Голунов-
расследованиями, в свободное время -
от Торговли - наркотиками... :-o :-o :lol:
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§ peshexod
Re: Известный своими расследованиями российский журналист...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 09.06.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уж очень грубо и просто, даже не знаю что и думать.
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