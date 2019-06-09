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§ NG.kz
На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35938
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.06.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голосование закончится в 20.00, после чего участковые комиссии в срок не более 12 часов (до 8.00 часов 10 июня) должны подсчитать голоса, составить соответствующий протокол и передать его вместе с бюллетенями в городскую или районную территориальную комиссию.
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* drakon
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16484
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.06.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые, Казахстанцы!
Поздравляю Вас с - выбором... :lol: :oops:
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§ arman_kst
Re: На 782 избирательных участках проходят выборы президента РК...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.06.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сходил и проголосовал. Может в этот раз будет 2 тур?
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