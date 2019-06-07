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≡  Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35938
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие обменные пункты Костаная сегодня, 7 июня, не выставили курсы иностранных валют, либо выставили курс, резко превышающий обычные значения тенге по отношению к доллару, евро и российскому рублю.
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§ Добринцофф
Re: Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в...
Добринцофф


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Сообщений: 6547
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.06.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот-вот. Нет никакой гарантии, что курс не просядет на 20%%.

Ну даже и просядет и что?
Я понимаю если человек серъёзно настроен уехать жить за границу в дальнее зарубежье,тогда есть какой то смысл хранить сбережения в твёрдой валюте.
А если ты живёшь в Казахстане за тенге,тогда зачем тебе $?
Я помню как сразу после последнего обвала тенге со 180 до 320 продавцы квартир на вторичном рынке привязали ценники к доллару и что толку,з\п ведь не повысилась и денег больше не стало,через время это жильё просто стало в долларах стоить дешевле вот и всё.
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§ Добринцофф
Re: Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6547
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.06.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот-вот. Нет никакой гарантии, что курс не просядет на 20%%

Щас что вот вспомнил,ты кстати пророчил резкий скачок курса прямо на следующий день,после отставки президента прошло два месяца и где?
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§ Азамат Лисов
Re: Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 09.06.19 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё вспоминаю как наши милиардеры собрались вокруг Елбасы и угововорили обронить курс тенге, что он и сделал. Преумножив капиталлы богачей, сделал нищими большинство простого населения
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§ Victor Yang
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11596
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
кстати пророчил резкий скачок курса прямо на следующий день,после отставки президента прошло два месяца и где?

Я-таки был прав: https://kursiv.kz/news/finansy/2019-04/nacbank-provel-intervencii-na-304-milliona-posle-otstavki-nazarbaeva
Не факт, что интервенции до сих пор не проводятся.
Цитата:
Азамат Лисов:
Всё вспоминаю как наши милиардеры собрались вокруг Елбасы и угововорили обронить курс тенге, что он и сделал. Преумножив капиталлы богачей, сделал нищими большинство простого населения

Тут такая ситуация - если бы курс не обронился, те предприятия бы закрылись и люди остались бы вообще без работы, что гораздо хуже.
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§ Добринцофф
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6547
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я-таки был прав: https://kursiv.kz/news/finansy/2019-04/nacbank-provel-intervencii-na-304-milliona-posle-otstavki-nazarbaeva

Ну и?То что спекулянты воспользуются таким моментом который бывает раз в 30 лет никто и не сомневался,но нацбанк выполнил свою работу скачка то не было.
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§ Victor Yang
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11596
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.06.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
нацбанк выполнил свою работу скачка то не было

Вероятно, по той причине, что были запланированы выборы. Может, они и были назначены досрочно, что нет возможности долго поддерживать курс.
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§ Добринцофф
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Добринцофф


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Сообщений: 6547
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.06.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вероятно, по той причине, что были запланированы выборы. Может, они и были назначены досрочно, что нет возможности долго поддерживать курс.

У нас все выборы досрочные и даже когда курс был 150 и не менялся вообще ни в какую сторону.
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