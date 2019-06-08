Сыкымы Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них преступлений - АДГСПК #3





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Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:56 Цитата: таноми52:



Привычки, обусловленные менталитетом, не так просто искоренить. "Я - подчиненный, я должен ублажать начальника, потом Я - начальник, меня должны ублажать подчинённые." Это ж не сегодня возникло, и не вчера. Делать подношения тому, кто имеет хоть мало-мальскую власть над тобой - это ж в крови. А единичные рядовые сотрудники, пытающиеся сломать порочную практику, сталкиваются с непониманием, в лучшем случае, их морально осуждает не только начальник, но и весь коллектив.



[Исправлено: Сыкымы, 08.06.2019 - 15:59]