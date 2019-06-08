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§ NG.kz
Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них преступлений - АДГСПК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35935
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов призвал увольнять неэтичных чиновников до того, как они совершат коррупционное преступление.
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§ Козлов я
Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них преступлений - АДГСПК
Козлов я


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Сообщений: 318
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.06.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начинаем сезон охоты на ведьм! Рыжая и красивая - значит ведьма! Подумал о деньгах - значит коррупционер! Преступление не доказано и не совершено, а человек по чьему-то навету уже наказан. Вот это по нашему! Ничего это не напоминает? История всегда повторяется,но уже в виде фарса. Следующим шагом будет наказание за то,что подумал о синих шариках...
Кстати, очень интересное иллюстративное фото. Напоминает коробки от ксерокса в ельцинские времена... ;-)

[Исправлено: Козлов я, 08.06.2019 - 12:31]
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§ таноми52
Re: Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них...
таноми52


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Сообщений: 748
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.06.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно мыслите, господин Бектенов. Хотя приведённый Вами пример уже подпадает под определение "коррупция" - "использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам."
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§ Сыкымы
Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них преступлений - АДГСПК
Сыкымы


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Сообщений: 900
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.06.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Привычки, обусловленные менталитетом, не так просто искоренить. "Я - подчиненный, я должен ублажать начальника, потом Я - начальник, меня должны ублажать подчинённые." Это ж не сегодня возникло, и не вчера. Делать подношения тому, кто имеет хоть мало-мальскую власть над тобой - это ж в крови. А единичные рядовые сотрудники, пытающиеся сломать порочную практику, сталкиваются с непониманием, в лучшем случае, их морально осуждает не только начальник, но и весь коллектив.

[Исправлено: Сыкымы, 08.06.2019 - 15:59]
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§ drakon
Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них преступлений - АДГСПК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16479
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.06.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
"Я - подчиненный, я должен ублажать начальника,

Ну а если начальник вдруг - гомосексуалист, активный?... :-o
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§ Сыкымы
Re: Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них...
Сыкымы


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Сообщений: 900
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.06.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну а если начальник вдруг

Нуууу, что тут сказать... И в этом вопросе мы отстаём от Европы. Для вас это насущно, а мы, как всегда, в каменном веке живём... Фемки вам не дают, права качают, так вы на однополых переключились... У вас же мужику с мужиком проще договориться... Прогрессируете, тут не поспоришь...
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§ drakon
Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них преступлений - АДГСПК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16479
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.06.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Нуууу, что тут сказать...

Как - есть, так и говори... :lol: :oops:
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