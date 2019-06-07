/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35934
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До внеочередных выборов президента Казахстана остались считанные дни. Представители несистемной оппозиции объявили бойкот выборам президента и призывают казахстанцев не голосовать. Объясняем, почему это не работает.
Читать новость

§ maxsaf
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1961
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про выборы в Украине даже эксперты на серьезных телеканалах до последнего утверждали, что с большой вероятностью запад Порошенко протащит наверх, с нарушениями, вбросами, и прочими политтехнологиями. Реально до последнего сохранялась интрига. Даже постороннему обывателю было интересно наблюдать за процессом со стороны.
Профайл

§ maxsaf
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1961
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Америке Клинтон и Трамп шли ноздря в ноздрю. Вообще было не понятно, как можно было предсказать исход тех выборов. Интрига та еще...
Профайл

§ maxsaf
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1961
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.06.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Франция - Доча поссорилась с папой, постоянно была на виду, на всех телеканалах Пошла на выборы, но проиграла Макрону. Интрига была, еще какая.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова, Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 100
Пользователей: 2
Всего: 102

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх