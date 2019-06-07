Ужасно! Только вдумайтесь в словаЦитата: Йцукен:

большое количество людей которых заставляют идти на выборы

Цитата: alex_60:

Какие выборы. Нет выбора и выборов. Он все решил за всех

Цитата: peshexod:

а это я называю не мешай, пусть выбирают те и того кто знает и кому доверяют



Это же ярчайшие примеры неспособности и нежелания принимать решения вообще, и нести за них ответственность. А ведь чиновничий аппарат не приезжает из заграницы и не прилетает из космоса, он формируется из граждан страны.

Так какого ... вы распускаете сопли, и брызгаете слюной обсуждая какого либо чиновника или власть в целом? Сами же такие же!