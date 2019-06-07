Добринцофф Re: Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в... #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6545

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:07 Цитата: Victor Yang:

Вот-вот. Нет никакой гарантии, что курс не просядет на 20%%.

Ну даже и просядет и что?

Я понимаю если человек серъёзно настроен уехать жить за границу в дальнее зарубежье,тогда есть какой то смысл хранить сбережения в твёрдой валюте.

А если ты живёшь в Казахстане за тенге,тогда зачем тебе $?

Я помню как сразу после последнего обвала тенге со 180 до 320 продавцы квартир на вторичном рынке привязали ценники к доллару и что толку,з\п ведь не повысилась и денег больше не стало,через время это жильё просто стало в долларах стоить дешевле вот и всё.