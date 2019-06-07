Цитата: Victor Yang:

А то что когда-нибудь будет 400 (может, после выборов, может - в конце года, может - через несколько лет) - это точно.

Конечно будет,вопрос только в том на чём можно больше заработать?

Купив валюту и положив её под 1 процент,или на депозите в тенге с 10%?

Допустим Йенг купил вчера 10000$ по 385 и положил их в банк под 1% через год будет 10100$

Добринцофф не поддался ажиатажу и положил те же самые 3 850 000 в банк по 10.5%.

Через год это будет 4 250 254тнг,ну и пусть курс за это время вырастет до 400.

Идём в обменник и покупаем за эти деньги 10635$/

Итого разница 535 в мою пользу.