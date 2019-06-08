Серый волк На пунктах пропуска "Кайрак" и "Бугристое" опять очереди из большегрузов #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10180

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:50 Вчера в велопоходе участие принимал. От холмов и гор Клинско-Дмитровской гряды до реки Волга. Никто не останавливал. Документы не трясли. Вообще не видели. Осмотрели Дмитровский кремль, оккупировали кафе на Пушкинской. Шли по шоссе группой, потом ушли в самую интересную часть. На старую дорогу 19века через дремучие леса. Больше всего удивились, когда на лесной поляне на подъезде к Вербилкам обнаружили площадку отдыха посреди леса с новым электрощит ком и четырьмя действующими розетками. Может кому подзарядить нужно по лесным маршрутам туризма телефоны, электросамокаты, электровелосипед или электромобиль. На котором можно по тур тропе в лес. Очень любезно. Так как я по жаре как раз поехал не на австрийском новом байке, а на электровелосипеде. Вот такая маленькая полезная вещь. Приятная для людей.