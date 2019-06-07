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≡ "Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35934
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До внеочередных выборов президента Казахстана остались считанные дни. Представители несистемной оппозиции объявили бойкот выборам президента и призывают казахстанцев не голосовать. Объясняем, почему это не работает.
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§ Йцукен
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 17:58
Комментарий удален модератором.
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§ Йцукен
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В наших с вами условиях – это признание недееспособности, пассивности, констатация того, что мы проигрываем даже, не вступив в борьбу.

Категорически не согласен, не секрет что есть очень большое количество людей которых заставляют идти на выборы, для них пассивность в этом случае это борьба.
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§ Валентин
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.06.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В который раз грустно процитирую:

Ни вверх не глядя, ни вперед,
сижу с друзьями-разгильдяями,
и наплевать нам, чья берет
в борьбе мерзавцев с негодяями.

P.S. Данная цитата является личным оценочным суждением и никак не связана с какими либо событиями в общественной и/или политической жизни.

[Исправлено: Валентин, 07.06.2019 - 19:13]
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§ Victor Yang
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11594
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.06.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо! Это моя принципиальная позиция!" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35077

Вот я даже верю этим словам! И поверю результатам выборов! Тут же как - за выборами наблюдают ВСЕ, даже из других стран приезжают люди. И выборы действительно будут честными. У нас ведь вся соль - в выдвижении кандидатов. Никто не будет выяснять насколько тот или иной кандидат известен гражданам. На ум приходит почему-то заводское сгущеное молоко - если это молоко, то оно не должно содержать заменителей молочного жира, а вот назови продукт "Сгущёнка" - уже и никто никого не обманывает - нигде не написано что это молоко, а ваши ассоциации - ваши проблемы. Вот и у нас на выборах обманывать не будут, а дадут сделать выбор без выбора. Ещё одна параллель пришла в голову - мелкий шрифт на кредитных документах.


Хотя, если посмотреть в общем - для нас это не самый худший вариант.

[Исправлено: Victor Yang, 07.06.2019 - 19:23]
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§ elektron
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3011
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полит Бюро РК в действии.
На неопределённый срок, - пожизненно (пока сам не подаст в отставку). Выбирайте - без выборов. Или вернее наоборот! 8-). Следующий кандидат. Ура товарищи! :lol:
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* alex_60
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3559
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начал читать, и бросил. Вода водой. Какие выборы. Нет выбора и выборов. Он все решил за всех.закодированные-вперед.
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§ maxsaf
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1958
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Если кандидат от оппозиции, предположим, набирает 20-30% – это совсем другой кредит доверия для властей.

Речь идет о том, чье имя не называют? Ну так допустить к выборам, и видно будет, какой там кредит доверия. А без допуска о каком доверии вообще речь?
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§ Козлов я
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.06.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ peshexod
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3344
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 07.06.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не вижу среди кандидатов "своего" ну или может эти не донесли свою "хорошесть".
Поэтому голосовать тоже не пойду, но это не будет бойкотом, а это я называю не мешай, пусть выбирают те и того кто знает и кому доверяют.
Ну а в целом наметилась положительная тенденция.
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§ Butch
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.06.19 - 06:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужасно! Только вдумайтесь в словаЦитата:
Йцукен:
большое количество людей которых заставляют идти на выборы

Цитата:
alex_60:
Какие выборы. Нет выбора и выборов. Он все решил за всех

Цитата:
peshexod:
а это я называю не мешай, пусть выбирают те и того кто знает и кому доверяют


Это же ярчайшие примеры неспособности и нежелания принимать решения вообще, и нести за них ответственность. А ведь чиновничий аппарат не приезжает из заграницы и не прилетает из космоса, он формируется из граждан страны.
Так какого ... вы распускаете сопли, и брызгаете слюной обсуждая какого либо чиновника или власть в целом? Сами же такие же!
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§ ElleR
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 08.06.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бойкот - это реализация моего конституционного избирательного права. Не хочу голосовать- не хочу воспользоваться правом, все просто
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§ elektron
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3011
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.06.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Это же ярчайшие примеры неспособности и нежелания принимать решения

И опять люди - кони. Причем тут неспособность? не идти на выборы тоже решение и право.Цитата:
ElleR:
Бойкот - это реализация моего конституционного избирательного права.

Но проблема в том, что:

Цитата:
Йцукен:
большое количество людей которых заставляют идти на выборы


А взять гражданскую позицию и право не идти на выборы:
Выборы могли бы принять не состоявшимися из за низкой явки.
Но её обеспечат.

Это было бы тоже выражением своей воли и отношения к власти.

А так что или кого выбирать, кому что не ясно ещё?
8-) 8-)

[Исправлено: elektron, 08.06.2019 - 09:26]
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§ Victor Yang
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11594
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.06.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Это же ярчайшие примеры неспособности и нежелания принимать решения вообще, и нести за них ответственность.

Решения принимаются на основе исходных данных. При отсутствии исходных данных отсутствует смысл принятия решения. Это же как, например, в боксе - один чемпион весом 90 кг и несколько пацанов с улицы набрали, весом от 40 до 50 кг. Кому будет интересно такой бой смотреть? Или найдутся те кто поставит у букмекеров на пацанов с улицы?
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