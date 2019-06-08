пешеход Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Деятельность без делания #1





(Пользователи) Сообщений: 112

Регистрация: 18.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 13:33 Волонтерское движение в помощь нуждающимся детям это несомненно нужно. Родители не всегда в состоянии оплатить дорогостоящую операцию за границу, а на государство не стоит рассчитывать, т.к. оно поможет. Вот и приходится родителям больного ребенка полагаться на своих коллег по работе, друзей и знакомых. Пытаться собрать средства несомненно нужно, но вот способ сбора по моему, не совсем правильный. Приставание к людям, подходя к ним с коробкой и объясняя им суть проблемы, это как сродни попрошайничеству. Только одни стоят не передвигаясь и просят возле входов в магазины, рынки или супермаркеты (на мой взгляд в большей степени, бомжи и алкаши т.к.грязные, пьяные и вонючие), раньше еще были лёли (узбекские цыгане), а другие ходят по улицам (таких мало). Подростков волонтеров собирая для операции ребенку, я не берусь сравнивать ни в коем случае с вышеуказанными, т.к. у них цели разные, только вот способ или метод почти одинаковый. Волонтеры в отличие от стоящих, ходят и подходят к людям. Равнодушных людей очень много и если коробки будут просто стоять в магазинах, то вероятно 1 из 10 прохожих подойдет и опустит двухсотку, а если подходить к людям, да чтобы рядом другие видели (например к парню идущему с девушкой), то шанс возрастает в несколько раз. Напрашивается вопрос, а почему бы не ходить с коробками, а решить организаторам допустим вопрос с акиматами, организациями, фирмами на проведение не сложных и не требующих особой специализации работ, например убрать мусор в парке, вдоль Тобола, перебрать овощи на овощехранилище. Я думаю пошли бы на встречу ради благого дела