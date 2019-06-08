Козлов я Будем увольнять неэтичных чиновников, не дожидаясь от них преступлений - АДГСПК #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 318

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:30 Начинаем сезон охоты на ведьм! Рыжая и красивая - значит ведьма! Подумал о деньгах - значит коррупционер! Преступление не доказано и не совершено, а человек по чьему-то навету уже наказан. Вот это по нашему! Ничего это не напоминает? История всегда повторяется,но уже в виде фарса. Следующим шагом будет наказание за то,что подумал о синих шариках...

Кстати, очень интересное иллюстративное фото. Напоминает коробки от ксерокса в ельцинские времена...



[Исправлено: Козлов я, 08.06.2019 - 12:31]