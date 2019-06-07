Menden1968 Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 333

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:33 .....ехал в 2017 году в Кустанай пересёк Каерак т.е. границу поддал газку не успел не понял откуда появилась доблестная полиция одна на встречу две сзади как увидили номера так началось как коршуны на мясо.....проехал от Кёльна,Польша Литва,Латвия,Р.Ф.кроме таможни при вьезде в Р.Ф. не останавливался и не проверяли документы,и не мало нарушал проезжая эти страны,но в этой стране не успеешь пересечь границу встречают с "широкими обьятиями",еду ночью на перекрёстке Дощанова поварачиваю на Железнодорожную пропускаю встречную проехали полицаи говорю жене Чичис развернутся и включат мигалки так и есть,не успел доехать до Гогаля прилители,документы пажалуйста ,спрашивает а где тех.осмотр,говорю сзади на номере плакетка только в июне прошол тех.осмотр сейчас у нас июль говорю,отдаёт документы досвидания.Это просто в крови ну такой всё таки минталитет если не местный надобно таньгу содрать,одно время гонял на юга на фуре там правда было ещё похлеще.....Все "счастливого пути" по Казахстану терпите господа.