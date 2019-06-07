|Ужасно! Только вдумайтесь в словаЦитата:
Йцукен:
большое количество людей которых заставляют идти на выборы
Цитата:
alex_60:
Какие выборы. Нет выбора и выборов. Он все решил за всех
Цитата:
peshexod:
а это я называю не мешай, пусть выбирают те и того кто знает и кому доверяют
Это же ярчайшие примеры неспособности и нежелания принимать решения вообще, и нести за них ответственность. А ведь чиновничий аппарат не приезжает из заграницы и не прилетает из космоса, он формируется из граждан страны.
Так какого ... вы распускаете сопли, и брызгаете слюной обсуждая какого либо чиновника или власть в целом? Сами же такие же!