/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Для кого этот "лежачий полицейский" и законно ли это?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Для кого этот "лежачий полицейский" и законно ли это?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.06.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно, "лежачих полицейских" у пешеходного перехода по ул. Майлина два, сообщают наши читатели. Они расположены напротив здания департамента госдоходов и создают пробки.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Для кого этот "лежачий полицейский" и законно ли...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 317
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.06.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это еще ничего. Вот на отрезке улицы Валиханова от Бородина до Баймагамбетова "лежит" ДЕСЯТЬ "полицейских"! Странно-предвзятое отношение к тихой улочке с частными домами.На других улицах такого нет. Как нет и дошкольных учреждений.
Профайл

§ bugsy
Для кого этот "лежачий полицейский" и законно ли это?
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 08.06.19 - 10:49
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ bugsy
Для кого этот "лежачий полицейский" и законно ли это?
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 08.06.19 - 10:49
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ olegggon
Re: Для кого этот "лежачий полицейский" и законно ли...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 08.06.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Это еще ничего. Вот на отрезке улицы Валиханова от Бородина до Баймагамбетова "лежит" ДЕСЯТЬ "полицейских"!


Мне кажется, что их там даже больше чем 10. И кроме того, может из-за этих лежачих полицейских или просто из-за очень плохого ремонта этой улицы, она после пары лет превратилась в руины. Стало даже хуже того, что было до недавнего ремонта.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 2
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх