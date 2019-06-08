olegggon Re: Для кого этот "лежачий полицейский" и законно ли... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 981

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:20 Цитата: Козлов я:

Это еще ничего. Вот на отрезке улицы Валиханова от Бородина до Баймагамбетова "лежит" ДЕСЯТЬ "полицейских"!



Мне кажется, что их там даже больше чем 10. И кроме того, может из-за этих лежачих полицейских или просто из-за очень плохого ремонта этой улицы, она после пары лет превратилась в руины. Стало даже хуже того, что было до недавнего ремонта.