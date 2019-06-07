Цитата: Добринцофф:

А если будет 380?

Очень сомневаюсь. А то что когда-нибудь будет 400 (может, после выборов, может - в конце года, может - через несколько лет) - это точно. Нуу, разве что деноминацию удумают, но соотношение сохранится.



[Исправлено: Victor Yang, 08.06.2019 - 07:41]