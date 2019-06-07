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≡  Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие обменные пункты Костаная сегодня, 7 июня, не выставили курсы иностранных валют, либо выставили курс, резко превышающий обычные значения тенге по отношению к доллару, евро и российскому рублю.
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§ alex_60
Re: Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3559
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все хорошо прекрасная маркиза, сарай сгорел и лошадь померла.
Типа того.
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§ Козлов я
Re: Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.06.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу вспоминаются наши все премьеры вместе с Елбасы,которые за три дня до инфляции толковали народу (т.е.лохам), что все под контролем и никаких неожиданностей не будет.
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§ maxsaf
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1958
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
все под контролем и никаких неожиданностей не будет

Для кого это было неожиданностью и что вышло из-под контроля?

[Исправлено: maxsaf, 07.06.2019 - 21:01]
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§ Добринцофф
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6541
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.06.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем бежать с мешком денег в какой то зачуханный обменник,который на волне ажиотажа не может продать валюту,пусть даже и дорого.
Если уж так хотелось перестраховаться,чё нельзя было сидя дома с чашечкой кофе, через приложение купить?
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§ Добринцофф
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6541
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.06.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой смысл вообще покупать валюту когда она уже подорожала?
Покупать надо было неделю назад когда курс был 380.
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§ Victor Yang
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11591
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.06.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Какой смысл вообще покупать валюту когда она уже подорожала?

Например, если она будет ещё через неделю 400, то и по 385 выгодно купить будет.
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§ peshexod
Re: Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3344
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 07.06.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы назвал это не ажиотаж, а ответ на вопрос "Доверяете ли вы заявлениям и действиям нацбанка?".
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§ Добринцофф
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6541
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 07.06.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Например, если она будет ещё через неделю 400, то и по 385 выгодно купить будет

А если будет 380?
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§ drakon
Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16475
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А если будет 380?

Поговорку знаешь?
Что упало, то - пропало... :lol: ;-)
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