Victor Yang "Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать? #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11591

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:22 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35077 Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо! Это моя принципиальная позиция!" Источник:

Вот я даже верю этим словам! И поверю результатам выборов! Тут же как - за выборами наблюдают ВСЕ, даже из других стран приезжают люди. И выборы действительно будут честными. У нас ведь вся соль - в выдвижении кандидатов. Никто не будет выяснять насколько тот или иной кандидат известен гражданам. На ум приходит почему-то заводское сгущеное молоко - если это молоко, то оно не должно содержать заменителей молочного жира, а вот назови продукт "Сгущёнка" - уже и никто никого не обманывает - нигде не написано что это молоко, а ваши ассоциации - ваши проблемы. Вот и у нас на выборах обманывать не будут, а дадут сделать выбор без выбора. Ещё одна параллель пришла в голову - мелкий шрифт на кредитных документах.





Хотя, если посмотреть в общем - для нас это не самый худший вариант.



[Исправлено: Victor Yang, 07.06.2019 - 19:23]