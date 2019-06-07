Добринцофф Ажиотаж с валютой в обменниках Костаная прокомментировали в филиале Национального банка #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6540

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:21 Зачем бежать с мешком денег в какой то зачуханный обменник,который на волне ажиотажа не может продать валюту,пусть даже и дорого.

Если уж так хотелось перестраховаться,чё нельзя было сидя дома с чашечкой кофе, через приложение купить?