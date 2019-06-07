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§ NG.kz
Космическая скорость: 52 километра за один миг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео со странностями в числах на указателях прислал в "НГ" пользователь сайта НОЧНОЙ ДОЗОР. На выезде из Аулиеколя в сторону столицы стоит указатель. Согласно ему до города Нур-Султан 652 км.
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§ лимон
Re: Космическая скорость: 52 километра за один миг
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 949
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не удивлюсь если кроме знака с неправильным написанием, плюс с неправильным указанием расстояния, ещё появится знак с неправильным направлением в столицу :lol:
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§ директор пляжа
Re: Космическая скорость: 52 километра за один миг
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.06.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ещё появится знак с неправильным направлением в столицу :lol:

ага, установленный вверх ногами :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: Космическая скорость: 52 километра за один миг
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 224
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 07.06.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подумаешь, какие то 52 км. Сейчас это все не так важно. Там же в Аулиеколе на мемориальной стене Героям войны и труда вот уже четыре года "красуется" текст с ошибками. Да и фамилия одного из героев Соц. труда тоже искажена. Недавно побывал там и заснял этот мемориал. А потом, при редактировании видео, немного офигел. Хотя я и сам "не грамотей" русского языка, но как то стало стыдновато... центр площадь, такое замечательное сооружение и ошибки.
Думаю, что правильно будет: "На века не подлежит забвению подвиг ратный и трудовой!"
Посмотреть можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=ozR0xa7ZP0I
Может я ошибаюсь?
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