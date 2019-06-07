Кушмурунец23 Re: Космическая скорость: 52 километра за один миг #3





(Пользователи) Сообщений: 224

Регистрация: 18.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:34 Подумаешь, какие то 52 км. Сейчас это все не так важно. Там же в Аулиеколе на мемориальной стене Героям войны и труда вот уже четыре года "красуется" текст с ошибками. Да и фамилия одного из героев Соц. труда тоже искажена. Недавно побывал там и заснял этот мемориал. А потом, при редактировании видео, немного офигел. Хотя я и сам "не грамотей" русского языка, но как то стало стыдновато... центр площадь, такое замечательное сооружение и ошибки.

Думаю, что правильно будет: "На века не подлежит забвению подвиг ратный и трудовой!"

Посмотреть можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=ozR0xa7ZP0I

Может я ошибаюсь?