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drakon:
Что мешало - зафиксировать - нарушение правил и затем наказать.
Как раз закон и мешал. Точнее - требовал действий. Если бы нарушение было зафиксировано автоматическими средствами фиксации - то следствием было бы "письмо счастья". В данном же случае нарушение было обнаружено и зафиксировано с помощью техсредств должностными лицами (автопатрулем), в обязанности которых входит недопущение и пресечение правонарушений, а также возбуждение дел по таким административным правонарушениям. Для Вас это новость?
Цитата:
Серый волк:
Складывается впечатление
Складывается впечатление, что сказочный д...б был не только за рулем фуры...