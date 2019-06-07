Yorik Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 618

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:40 Цитата: drakon:

Что мешало - зафиксировать - нарушение правил и затем наказать.

Как раз закон и мешал. Точнее - требовал действий. Если бы нарушение было зафиксировано автоматическими средствами фиксации - то следствием было бы "письмо счастья". В данном же случае нарушение было обнаружено и зафиксировано с помощью техсредств должностными лицами (автопатрулем), в обязанности которых входит недопущение и пресечение правонарушений, а также возбуждение дел по таким административным правонарушениям. Для Вас это новость?

Цитата: Серый волк:

Складывается впечатление

Складывается впечатление, что сказочный д...б был не только за рулем фуры...