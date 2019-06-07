/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До внеочередных выборов президента Казахстана остались считанные дни. Представители несистемной оппозиции объявили бойкот выборам президента и призывают казахстанцев не голосовать. Объясняем, почему это не работает.
Читать новость

§ Йцукен
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К выборам допущен кандидат от оппозиции.

Все кандидаты клоуны, на которых нужно всего по 10 на каждого чтобы разобрать их. Косанов продался власти, от него даже его партия отказалась. Байкот лучший выход из этой ситуации, возможно из-за неявки этот фарс признают недействительным. Но скорей всего победит Токаев.
Профайл

§ Йцукен
Re: "Бойкот – это признание поражения". Почему важно...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В наших с вами условиях – это признание недееспособности, пассивности, констатация того, что мы проигрываем даже, не вступив в борьбу.

Категорически не согласен, не секрет что есть очень большое количество людей которых заставляют идти на выборы, для них пассивность в этом случае это борьба.
Профайл

§ Валентин
"Бойкот – это признание поражения". Почему важно идти на выборы и проголосовать?
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7557
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 07.06.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В который раз грустно процитирую:

Ни вверх не глядя, ни вперед,
сижу с друзьями-разгильдяями,
и наплевать нам, чья берет
в борьбе мерзавцев с негодяями.

P.S. Данная цитата является личным оценочным суждением и никак не связана с какими либо событиями в общественной и/или политической жизни.

[Исправлено: Валентин, 07.06.2019 - 19:13]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Валентин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 0
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх