Цитата: В наших с вами условиях – это признание недееспособности, пассивности, констатация того, что мы проигрываем даже, не вступив в борьбу.

Категорически не согласен, не секрет что есть очень большое количество людей которых заставляют идти на выборы, для них пассивность в этом случае это борьба.