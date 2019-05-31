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§ NG.kz
По сложному пути преодолений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Богданом БУРДАКОВЫМ из Костаная наши читатели встречались уже пять раз. Знакомство с мальчиком, страдающим ДЦП, состоялось в 13-м туре, когда ему было 3 года. Потом еще четырежды семья Бурдаковых обращалась за помощью - в 27, 31, 60 и 80-м турах.
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§ Елена Пикельная
Re: По сложному пути преодолений
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 267
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 31.05.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На 86-й тур у нас уже есть адресный взнос для Богдана - 10 000 тенге. Его сделала Сания-ханум. Ещё по 10 000 внесли Абдуллах и читатель, не пожелавший называть себя. Эти взносы сделаны с пометкой "на усмотрение комиссии". Спасибо всем!
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§ Елена Пикельная
Re: По сложному пути преодолений
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 267
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 07.06.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатель, не пожелавший называть себя, принес в редакцию 20 000 тенге и пожелал, чтобы комиссия распределила их по своему усмотрению. Впрочем, в этом туре единственный участник - Богдан, поэтому все взносы идут в его пользу. На этом сборы в счет 86-го тура закончены. Спасибо всем, кто помог.
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