Много лет город заси..лся, коммунальщики не выполняли свои обязанности, показушные субботники только в ухоженных скверах проводятся, где были эти так называемые экологи когда сваливали строительный мусор у Тобола за большим мостом?



Цитата: олжен в виде компенсации ущерба затратить около 7,5 млн тенге на ликвидацию

Мне интересно, откуда берутся спонсорские деньги так называемых меценатов - коммунальных служб, на которые бюсты устанавливают, клумбы под гранит впаривают, дома красят и балконы ремонтируют?

Так может это всё те же бюджетные деньги, которые не потратили на ликвидацию этих самых 17 свалок?