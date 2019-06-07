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§ NG.kz
Беккер: Контроль за эксплуатацией батутов будет установлен со следующего месяца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На брифинге в МВД председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Беккер рассказал, что должно быть у хозяев батутов в обязательном порядке, а также дал рекомендации родителям.
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§ yudjin
Беккер: Контроль за эксплуатацией батутов будет установлен со следующего месяца
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5939
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.06.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я поражаюсь с наших чиновников, служб, ответственных лиц и прочих бумагомарателей.... Чем все они занимались до любой трагедии? Будь то пожар в торговом центре, после которого начались повсеместные проверки на пожарную безопасность... будь то падение ребенка в школе с лестницы, после которой аким грозится позакрывать все сады при школах и уволить неподчинившихся директоров ... будь то многодетные скитающиеся нищенствующие семьи, которые штурмуют акиматы от безысходности... будь то лишивший жизни перевернутый батут, которые много лет десятками стоят в городе (а не 2 как писали недавно)и не кем не проверяются, не контролируются.

Цитата:
В целом, по его словам, родители должны проявлять бдительность и сами визуально оценивать состояние батута, а также условия на площадке вокруг него.


Извините, а вы тогда за какую деятельность будите зарплату и премии получать? За нуротчёты для астаны?

Итог, в стране, где кто как хочет, тот так и др...ит, порядка не будет НИ-КОГ-ДА!

[Исправлено: yudjin, 07.06.2019 - 13:57]
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§ Маркс
Re: Беккер: Контроль за эксплуатацией батутов будет установлен...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.06.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
В целом, по его словам, родители должны проявлять бдительность и сами визуально оценивать состояние батута, а также условия на площадке вокруг него.

Спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Помни, товарищ, что ты должен оценивать все сам. У каждого с собой должна быть передвижная лаборатория и полная электронная библиотека всех справочников, норм и правил, с помощью которых нужно будет оценить объект визуально, затем измерить, взять анализы и только по полученным результатам решать, можно ли пользоваться предложенными услугами.

Помни, товарищ, опасности подстерегают на каждом шагу и только от твоей бдительности зависят твои здоровье и жизнь. Продукты из магазинов давай сначала пробовать животным или наименее ценным членам коллектива. На карусель пропусти вперед товарища. Для ходьбы по тротуару пристройся за мамашей с коляской, потому что там, где пройдет она, пройдешь и ты. В поликлиниках пропускай вперед пожилых, так ты лучше узнаешь о квалификации врача. В любой ситуации веди себя как сталкер в зоне, оценивай ситуацию, анализируй положение, просчитывай шаги. Только так можно выжить в нашем непростом мире. Удачи тебе, костанаец!
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