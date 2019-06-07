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≡ Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подразделение акимата Костаная не выполнило вынесенное в конце прошлого года предписание экологов о ликвидации 19 несанкционированных свалок в областном центре.
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§ maxsaf
Re: Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свалки были обнаружены при помощи спутникового зондирования в разных частях города.

:-o А это во сколько обошлось?
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§ maxsaf
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто помнит статью про вывоз мусора на берег Тобола и смешной штраф за это. Схема такая. Покупается спутник......
..............................
.... после всего со сдачи выплачивается мизерный штраф и все в шоколаде. :lol:
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§ JereK
Re: Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 07.06.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае

Считаю целесообразным пустить эти деньги на ликвидацию мусорящих, бороться нужно с первопричиной. :-)
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§ пешеход
Re: Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на...
пешеход


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Сообщений: 111
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 07.06.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
бороться нужно с первопричиной.

Правильно, а то мусор вывозило ТОО, а из бюджета вынь и положи 7.5 лямов. Вот пусть ТОО и положит эти деньги за косяки, а не с бюджета (народа) брать. Так вот и проявляется безлаберность, отсутствие экономии и т.д. Проще с бюджета по Дорожной карте списать, больше же девать некуда.
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§ yudjin
Re: Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на...
yudjin


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Сообщений: 5939
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.06.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Много лет город заси..лся, коммунальщики не выполняли свои обязанности, показушные субботники только в ухоженных скверах проводятся, где были эти так называемые экологи когда сваливали строительный мусор у Тобола за большим мостом?

Цитата:
олжен в виде компенсации ущерба затратить около 7,5 млн тенге на ликвидацию

Мне интересно, откуда берутся спонсорские деньги так называемых меценатов - коммунальных служб, на которые бюсты устанавливают, клумбы под гранит впаривают, дома красят и балконы ремонтируют?
Так может это всё те же бюджетные деньги, которые не потратили на ликвидацию этих самых 17 свалок?
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§ alex_60
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Мне интересно, откуда берутся спонсорские деньги так называемых меценатов


мне тоже интересно, спонсоры здания в центре города, напротив почтамта,
внесены в касту неприкасаемых ?
может кто то завтра строительство здание суда решит спонсировать, к примеру.
тоже их внесут?
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§ Маркс
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 07.06.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Мне интересно, откуда берутся спонсорские деньги так называемых меценатов - коммунальных служб, на которые бюсты устанавливают, клумбы под гранит впаривают, дома красят и балконы ремонтируют?

Сейчас "спонсоры" обрамляют мрамором входную группу ЦПКО, им не до скучных куч мусора, раздуваемых ветром по городу. Интересно, сколько стоит это мраморное удовольствие и кому из спонсоров опять не повезло?
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§ drakon
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16473
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Мне интересно, откуда берутся спонсорские деньги

Вы что нибудь слышали о Социальной ответственности-
Бизнеса? Не социальной ответственности -Государства... :lol: :oops: :-P
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