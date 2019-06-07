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§ NG.kz
Беккер: Контроль за эксплуатацией батутов будет установлен со следующего месяца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На брифинге в МВД председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Беккер рассказал, что должно быть у хозяев батутов в обязательном порядке, а также дал рекомендации родителям.
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§ yudjin
Беккер: Контроль за эксплуатацией батутов будет установлен со следующего месяца
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5938
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.06.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я поражаюсь с наших чиновников, служб, ответственных лиц и прочих бумагомарателей.... Чем все они занимались до любой трагедии? Будь то пожар в торговом центре, после которого начались повсеместные проверки на пожарную безопасность... будь то падение ребенка в школе с лестницы, после которой аким грозится позакрывать все сады при школах и уволить неподчинившихся директоров ... будь то многодетные скитающиеся нищенствующие семьи, которые штурмуют акиматы от безысходности... будь то лишивший жизни перевернутый батут, которые много лет десятками стоят в городе (а не 2 как писали недавно)и не кем не проверяются, не контролируются.

Цитата:
В целом, по его словам, родители должны проявлять бдительность и сами визуально оценивать состояние батута, а также условия на площадке вокруг него.


Извините, а вы тогда за какую деятельность будите зарплату и премии получать? За нуротчёты для астаны?

Итог, в стране, где кто как хочет, тот так и др...ит, порядка не будет НИ-КОГ-ДА!

[Исправлено: yudjin, 07.06.2019 - 13:57]
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