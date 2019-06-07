Вот я поражаюсь с наших чиновников, служб, ответственных лиц и прочих бумагомарателей.... Чем все они занимались до любой трагедии? Будь то пожар в торговом центре, после которого начались повсеместные проверки на пожарную безопасность... будь то падение ребенка в школе с лестницы, после которой аким грозится позакрывать все сады при школах и уволить неподчинившихся директоров ... будь то многодетные скитающиеся нищенствующие семьи, которые штурмуют акиматы от безысходности... будь то лишивший жизни перевернутый батут, которые много лет десятками стоят в городе (а не 2 как писали недавно)и не кем не проверяются, не контролируются.



Цитата: В целом, по его словам, родители должны проявлять бдительность и сами визуально оценивать состояние батута, а также условия на площадке вокруг него.



Извините, а вы тогда за какую деятельность будите зарплату и премии получать? За нуротчёты для астаны?



Итог, в стране, где кто как хочет, тот так и др...ит, порядка не будет НИ-КОГ-ДА!



[Исправлено: yudjin, 07.06.2019 - 13:57]