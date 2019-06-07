drakon Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16471

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:46 Я вот смотрю и думаю. Протокола нужно

составлять на Полицию. Фура превысила

скорость,на 21 км. На трассе,да это

почти и не заметно, тем более Volwo,

это не ЗИЛ-130. На трассе,никакой угрозы -

движению не представлял.Зачем - преследовать?

И менты - создали угрозу для движения.

Но они - Герои Дня...