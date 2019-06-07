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≡ Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подразделение акимата Костаная не выполнило вынесенное в конце прошлого года предписание экологов о ликвидации 19 несанкционированных свалок в областном центре.
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§ maxsaf
Re: Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свалки были обнаружены при помощи спутникового зондирования в разных частях города.

:-o А это во сколько обошлось?
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§ maxsaf
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто помнит статью про вывоз мусора на берег Тобола и смешной штраф за это. Схема такая. Покупается спутник......
..............................
.... после всего со сдачи выплачивается мизерный штраф и все в шоколаде. :lol:
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§ JereK
Re: Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1373
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 07.06.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Отдел ЖКХ Костаная обязали выделить 7,5 млн тенге на ликвидацию несанкционированных свалок в Костанае

Считаю целесообразным пустить эти деньги на ликвидацию мусорящих, бороться нужно с первопричиной. :-)
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