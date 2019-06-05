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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 64 из 64«1...626364
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
это - тяжело...

согласен . так совпало.
ремонт и дата.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, ты ремонт собрался делать? :lol: :-x
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ты ремонт собрался делать?


да,буду взлетно-посадочную полосу ремонтировать.
интуристы с других галактик должны же где-то приземляться.

[Исправлено: alex_60, 06.06.2019 - 09:01]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, на VW, ты за ними в Челябу-
ездил или это - такси... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
или это - такси...

такси.типа.
1200р/6000т с человека.
от аэропорта до дома.
заказывали ,по телефону, приехали, забрали по прилету.
я на своем VW возле подьезда встречал.

[Исправлено: alex_60, 06.06.2019 - 13:00]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
от аэропорта до дома.

Через Кайрак - проезжал?
И как там - туалет, построили?
Новый?... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И как там - туалет, построили

Не могу ответить на твой вопрос пока. Узнаю,за чаем.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты с ним одноготок практически.выпил цистерну, теперь по 20 грамм.
Это то молодой. Типа.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Узнаю,за чаем.

Не пили наверное чай... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
пили наверное чай..


забыл спросить.
в воскресенье вечером теперь спрошу.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в воскресенье вечером теперь

Алекс, чё на голосование завгар - поехал?
Наверное в "Списках - значится"?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное в "Списках - значится"?..


у тебя же синий паспорт есть.
тоже сходи.
правда избирательные участки № 197 при Посольстве Республики Казахстан в Берлине и № 219 при Генеральном консульстве РК во Франкфурте-на-Майне.
далековато однако.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тоже сходи.

А ты откуда знаешь,
что я - не поеду?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ты откуда знаешь, что я - не поеду?.


интуиция.
она меня не подводит.
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