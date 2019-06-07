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≡ Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ролик, на котором очевидцами зафиксированы попытки двух патрульных машин остановить фуру, широко разошелся в сети. Наших читателей интересовало, что именно произошло и чем закончилась погоня.
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§ drakon
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что тут непонятного? Регион фуры 13.
ЮКО. Арбузы, короче овощи, фрукты.
А он им - не остановился...
Как так? Думаю всем всё - понятно... :-o :lol: ;-)
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§ drakon
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока доехал до КОстаная,
содержимое фуры уменьшилось
наверное наполовину.
В наше время эти фуры называли-
"Поливальщики"... :lol: :-o
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§ drakon
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот смотрю и думаю. Протокола нужно
составлять на Полицию. Фура превысила
скорость,на 21 км. На трассе,да это
почти и не заметно, тем более Volwo,
это не ЗИЛ-130. На трассе,никакой угрозы -
движению не представлял.Зачем - преследовать?
И менты - создали угрозу для движения.
Но они - Герои Дня... :lol: :-o
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§ лимон
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 948
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Зачем - преследовать?


странная логика, незаметно привысил, незаметно переехал кого-нибудь
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§ drakon
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
незаметно переехал кого-нибудь

Надо было по колёсам - стрелять... :lol: :-o :oops:
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§ лимон
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 948
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.06.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Надо было по колёсам - стрелять...


а потом по-американски : два в грудь, один в голову :lol:
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§ alex_60
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.06.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тем более Volwo,


нет у нас таких машин.
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§ drakon
Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
нет у нас таких машин.

Главное, что у вас Законов - нет.
А которые есть - не соблюдаются.
Что мешало - зафиксировать -
нарушение правил и затем наказать.
Он же не Российскими номерами?... :oops:
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§ Серый волк
Re: Видео с погоней полицейских автомобилей за фурой...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10177
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.06.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Складывается впечатление, что водитель мог сильно опасаться за свою жизнь и не стал останавливаться в месте где нет свидетелей перед двумя вооружёнными бандосами. Сколько фур бесследно пропало за год?
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