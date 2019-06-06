Butch Re: "Создают массовость" - в КГУ Байтурсынова... #7





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 17.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:03 FacePalm. Этот бред ещё и подвергается обсуждению, мало того что его вообще разместили на сайте. За подобные требования любой человек с мало-мальским чувством собственного достоинства подскажет "требующему" рекомендованное направление дальнейшего движения, с нелицеприятными конечными пунктами назначения. А после забудет о случившемся, поскольку такие глупости даже не достойны того, чтобы о них помнить.