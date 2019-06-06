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§ NG.kz
Нарушение правил парковки в Жана кала
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 июня в 13.30 в районе Жана кала, двор Алтынсарина, 32, водитель автомобиля марки Toyota 055LVA10 перегородил единственный проход на загороженную детскую площадку.
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§ dandiv
Re: Нарушение правил парковки в Жана кала
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 06.06.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Записку под дворник положите с текстом на подобии: Извините, но очень тяжело аккуратно проносить детскую коляску мимо вашего железного коня... Если на кузове авто нечаянно появятся царапины, то простите нас - не смогли в этот раз аккуратно пронести коляску ;-)
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§ лимон
Re: Нарушение правил парковки в Жана кала
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.06.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"уполномоченные органы" это не ПКСК разве? пару бетонных полусфер возле единственного прохода решили бы проблему
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§ Азамат Лисов
Re: Нарушение правил парковки в Жана кала
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 06.06.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Записка хорошо но есть такой вариант положить на капот лист А4 а на него кирпич. Очень хорошо помогает испытанно и не однократно
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