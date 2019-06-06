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§ NG.kz
Ждем когда фонарь на голову рухнет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши читатели из поселка Заречный Костанайского района пишут об опасности, подстерегающей их в виде уличного фонаря, который вот-вот упадет.
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§ Ольга Колоколова
Re: Ждем когда фонарь на голову рухнет
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2318
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 06.06.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба Костанайского района отреагировала на сообщение читательницы из Заречного.
- Сотрудниками аппарата акима Зареченского сельского округа проведено обследование с выездом на место.- говорится в ответе. - На сегодняшний день, как показывают результаты обследования, фонарь угрозы для окружающих не несёт. На данный момент средства, которые были предусмотрены на подобные виды работы, использованы по назначению. После уточнения бюджета будут выделены средства на демонтаж этого фонаря
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§ drakon
Re: Ждем когда фонарь на голову рухнет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16463
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
После уточнения бюджета будут выделены средства на демонтаж этого фонаря

50 лет жил в деревне. И даже - не знал,
чтобы,эектрику совхозному, закрутить лампочку, на столбе,
нужно бюджет - уточнять... 8-) ;-)
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