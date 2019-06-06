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§ NG.kz
Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35922
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании сената министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев сказал, что осенью сенаторам будет презентован проект автоматизированной системы мониторинга соцсетей.
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§ Victor Yang
Re: Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11588
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.06.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боюсь, что при рубке этого "леса", много невиновных "щепок" полетят.
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§ elektron
Re: Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3006
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//на создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7 млрд тенге//

это же более 42 млн. евро!? :-o
Но,
//Но пока неизвестно, какую информацию госорганы получают и как используют ее на практике.//

вот это масштабы. А НГ заблокировать было "бесплатно" в сравнении...
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§ Нурбанчик
Re: Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1882
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 06.06.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
на создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7 млрд тенге// это же более 42 млн. евро!?

По курсу 435 тенге за евро, получается 3,9 млн. евро. Что то у вас курс тенге завышенный
8-) ;-)
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§ elektron
Отрабатывать вручную уже невозможно - Абаев о мониторинге соцсетей
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3006
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
получается 3,9 млн. евро

точно с ноликом общитался курс 1/400 принимал в расчёт :oops:
Ну тогда почти даром получается ;-)

[Исправлено: elektron, 06.06.2019 - 17:04]
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