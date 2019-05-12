Цитата: Vital:

Народ. У меня хуавей. Брал в технодоме с функцией обмена в течении года. Новая модель. Учитывая проблемы с США. Кто уже сталкивался? Бежать менять или ещё подождать. Там просто менять ещё доплата потребуется. Потому жду ещё новостей. Может Трамп успокоется.

У меня то-же хуавей,хороший смартфон,не надо никуда бежать,да и менять то не на что,ну не Самсунг же в конце концов.