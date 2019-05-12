alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #820





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3547

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:13 //«Мы знакомы с Айтимовой (много лет – ред.). Я поселился в дом отдыха ЦК, и там (познакомился с ней – ред.). В 1990-м году, представляете? Мы как-то туда-сюда гуляли и почему-то не встретились, не побеседовали. Хотя всякие разговоры ходили.С тех пор Бырганым Сариевна рядом работает на многих должностях, на которые я назначал,//



вот не пойму, он хвалится что-ли.какой он был дон-жуан.

но на всю страну то зачем.