/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Появилась третья версия происхождения рудненского колеса обозрения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Появилась третья версия происхождения рудненского колеса обозрения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35921
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала собирались ставить аттракцион, произведенный в Волгограде. Потом рудненские власти говорили, что будет колесо из Санкт-Петербурга. Теперь есть информация, что оно на самом деле произведено в Китае.
Читать новость

§ Гога
Re: Появилась третья версия происхождения рудненского колеса...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.06.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
А у нас есть информация, что оно вообще-то на самом деле произведено в Китае. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35062
- И дешевле раза в три. И в этом суть вопроса.
Профайл

§ olegggon
Re: Появилась третья версия происхождения рудненского колеса...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 979
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 06.06.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- И дешевле раза в три. И в этом суть вопроса


Да, 115 млн цена, пусть 50 млн доставка, пусть 50 млн монтаж. Итого 215 млн. Цена для общественности 330 млн. Значит разница больше 100 млн где-то спряталась 🤑
Профайл

§ Гога
Появилась третья версия происхождения рудненского колеса обозрения
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.06.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
olegggon
Код:
50 млн доставка
- Какие 50 доставка ?? Если железкой , думаю в 5 (пять) с лихвой уложились . А никого разговора не было , если бы документы показали .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 146
Пользователей: 1
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх