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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3-0 после второго.
пойдет.
кстати Австрия.
я в Вене первый был там. из казахов..
Сидели на Дунайской башне.вращались.ели еду.
говорю что там это за такое большое здание.сказали- крематорий.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алиев туда через тридцать лет приехал
после меня.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5-0 в итоге.
пойдет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.05.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3- 0
вечные соперники.
чехи.
ура
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.05.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3-0 чехов.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.19 - 12:37
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздно сегодня хоккей.
Россия Италия.
Но придется смотреть.
Римини Венецию Флоренцию Сан Морино
Вспомить.
Рим опять же, Ватикан, Колизей
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11586
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то навеяло:

Сегодня май, а завтра лето!
Спасибо партии за это!
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 08:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ. У меня хуавей. Брал в технодоме с функцией обмена в течении года. Новая модель. Учитывая проблемы с США. Кто уже сталкивался? Бежать менять или ещё подождать. Там просто менять ещё доплата потребуется. Потому жду ещё новостей. Может Трамп успокоется.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//«Мы знакомы с Айтимовой (много лет – ред.). Я поселился в дом отдыха ЦК, и там (познакомился с ней – ред.). В 1990-м году, представляете? Мы как-то туда-сюда гуляли и почему-то не встретились, не побеседовали. Хотя всякие разговоры ходили.С тех пор Бырганым Сариевна рядом работает на многих должностях, на которые я назначал,//

вот не пойму, он хвалится что-ли.какой он был дон-жуан.
но на всю страну то зачем.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У меня хуавей.


да ты попал конкретно.
шуткаюмора.Цитата:
Vital:

Бежать


бегать полезно вроде. только у врача на проконсультироваться.

Цитата:
Vital:
Может Трамп успокоется.


что ты имеешь ввиду. умрет что ли?
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Страница 55 из 55«1...535455
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