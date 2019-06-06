Тюльпанчик Re: "Создают массовость" - в КГУ Байтурсынова... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 419

Регистрация: 06.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:38 Когда я училась, также делали.

В универе в списки внесли, а на участках по месту прописки не вычеркнули. И проголосовала я в тот раз дважды - на двух участках. Вот она прозрачность выборов в чистом виде.