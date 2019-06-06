/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Создают массовость" - в КГУ Байтурсынова составили списки голосующих студентов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Создают массовость" - в КГУ Байтурсынова составили списки голосующих студентов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35919
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня нам в беседу в социальной сети "ВКонтакте" прислали такой скриншот. Так как я голосую в КГУ, я обязан отчитаться перед куратором - проголосовал я или нет.
Читать новость

§ Тюльпанчик
Re: "Создают массовость" - в КГУ Байтурсынова...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 06.06.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда я училась, также делали.
В универе в списки внесли, а на участках по месту прописки не вычеркнули. И проголосовала я в тот раз дважды - на двух участках. Вот она прозрачность выборов в чистом виде.
Профайл

§ Валентин
Re: "Создают массовость" - в КГУ Байтурсынова...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7555
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.06.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому что явка значительно важнее самого голосования.
Профайл

* drakon
"Создают массовость" - в КГУ Байтурсынова составили списки голосующих студентов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16461
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
И проголосовала я в тот раз дважды - на двух участках.

Вот так и получают 99.8%...
Профайл

§ alex_60
"Создают массовость" - в КГУ Байтурсынова составили списки голосующих студентов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот так и получают 99.8%...


не надо врать так нагло.
99,7 было у него последний раз.
за клевету то можно и того..
Профайл

§ Victor Yang
Re: "Создают массовость" - в КГУ Байтурсынова...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11586
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.06.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Потому что явка значительно важнее самого голосования.

С таким набором кандидатов - оно и понятно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 1
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх