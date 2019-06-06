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§ NG.kz
В микрорайоне Юбилейный подачу горячей воды отложили на неопределенный срок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35919
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядная организация должна устранить дефекты на котельной БМК-93 до 21 июня. Но точная дата подачи горячей воды в 15 жилых домах этого микрорайона пока неизвестна.
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§ alex_60
Re: В микрорайоне Юбилейный подачу горячей воды отложили на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Но только у тех, у кого завершены работы по устранению дефектов на сетях и проведен анализ работы общедомовых приборов учета тепла и индивидуальных приборов учета ГВС.//

так понял, идите лесом сказали.

//проживающих в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9 микрорайонах, районах ГАИ, КЖБИ и центральной части Костаная.///
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