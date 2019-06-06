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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: В условиях ясности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35919
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кампания по выборам президента Казахстана вышла на финишную прямую. Хотя до голосования осталось еще несколько дней, некоторые итоги подвести можно уже сейчас. Первое - это изначальная определенность результата подсчета голосов.
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: В условиях ясности
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не хожу на "выборы" в этом веке точно.
просто живу тут.
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§ Гога
Re: Евгений ШИБАРШИН: В условиях ясности
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 922
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.06.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
alex_60
- Ходить надо - и голосовать , так как в этот раз *выбор* есть .
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§ alex_60
Евгений ШИБАРШИН: В условиях ясности
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
так как в этот раз *выбор* есть .

вашу шутку юмора я понял.
если это была не шутка...
..идите сами.. туда..
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