Серый волк Re: Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10176

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:19 Все очень просто. Медведица не воровала детсады, библиотеки и в бюджет лапу не запускала. Да и карманов у неё нет. Поэтому насяльники колоний не бегали с флагом и не трезвонили о её примерном распримерном поведении для досрочного освобождения