таноми52 Re: Главный врач костанайского онкодиспансера просит не лишать... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 745

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:14 Эх, нет у вас опыта в этих делах, простодыры! Не сравняться вам со служивыми, собаку на этом съевшими. И то попадаются. А вы то куда? Слаб человек как таковой! Не устояли

перед возможностью!

Прямо жалко стало! Делали ли бы и дальше добро, и богатели бы людской благодарностью, а не подмоченными репутациями