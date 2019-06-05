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≡ Главный врач костанайского онкодиспансера просит не лишать свободы, прокурор настаивает на 8 годах в колонии-поселении		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Главный врач костанайского онкодиспансера просит не лишать свободы, прокурор настаивает на 8 годах в колонии-поселении
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прения в отношении главного врача Костанайского областного онкологического диспансера Муслима НАУРЗОВА и его заместителя Даулета БУПЕЖАНОВА прошли в суде №2 Костаная в понедельник, 3 июня. 6 июня заслушано последнее слово подсудимых. Оба обвиняются в получении двух взяток в значительном размере.
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§ таноми52
Re: Главный врач костанайского онкодиспансера просит не лишать...
таноми52


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Сообщений: 745
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, нет у вас опыта в этих делах, простодыры! Не сравняться вам со служивыми, собаку на этом съевшими. И то попадаются. А вы то куда? Слаб человек как таковой! Не устояли
перед возможностью!
Прямо жалко стало! Делали ли бы и дальше добро, и богатели бы людской благодарностью, а не подмоченными репутациями
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