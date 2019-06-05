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≡ Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35910
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После долгих лет за решёткой символ исправительного учреждения отправилась на базу отдыха в соседнюю область. Медведицу будут приучать жить в условиях, максимально приближенных к природным.
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§ лимон
Re: Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 944
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.06.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из одной клетки в другую, тут на днях было про медведицу на базе отдыха :-x
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§ КГСПС
Re: Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 870
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 05.06.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медведица от звонка до звонка а некоторые сегодня сел, а завтра вышел.
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§ elektron
Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3003
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

Да именно, вот последний список от НГ если что!
https://www.ng.kz/modules/news/print.php?&storyid=34277 8-)
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