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§ NG.kz
Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная прокомментировал начальник ДП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это произошло в ходе совместного брифинга департамента АДГСПК РК и департамента полиции, посвященного ключевым направлениям сотрудничества ведомств по противодействию коррупции. Брифинг состоялся сегодня, 5 июня.
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§ Vradon
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 05.06.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А где остальная группа поддержки? другой отдел или ведомство? Президента слова забыли некоторые тут походу?

трололооооооооооооо
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§ Vradon
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 05.06.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А где остальная группа поддержки? другой отдел или ведомство? Президента слова забыли некоторые тут походу?

редакция, как охрана - никогда не дремлет 8-) ой, чую удалят щаас
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§ elektron
Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная прокомментировал начальник ДП
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3002
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
ую удалят щаас

И правильно сделают :lol: Цитата:
Vradon:
трололооооооооооооо

больше 5-ти одинаковых знаков :-o
А по теме?
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2019/05/20/119696/ 8-)
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§ elektron
Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная прокомментировал начальник ДП
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3002
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и НГ писали, если бы внимательно читали ;-)
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